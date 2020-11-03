СБУ блокировала масштабную схему незаконной легализации иностранцев в Украине для переправки в страны ЕС

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе многоэтапной спецоперации разоблачили масштабную схему незаконной легализации в Украине граждан СНГ, в том числе РФ, жителей ОРДЛО, Приднестровской Молдавской Республики и некоторых стран с повышенной террористической угрозой для переправки в ЕС.

Как сообщает пресс-центр СБУ, к противоправным действиям причастны сотрудники Государственной миграционной службы и других контролирующих служб, представители органов местного самоуправления и их сообщники в Черновицкой, Винницкой областях и в Республике Молдова.

Так, оперативники спецслужбы установили, что схема "работала" по двум направлениям.

"По первому - иностранцы оказывали злоумышленников копии своих документов. На их основе "клиентам" под предлогом потери паспорта в Молдове дельцы изготавливали поддельные дубликаты молдавских паспортов. К документам вносились фиктивные сведения о якобы рождения лица в Украине. Затем дубликаты организаторы передавали "своим" работникам украинских ЦНАП, которые регистрировали иностранцев в одном из украинских городов и изготавливали им паспорта граждан нашего государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоила "услуга" €3-5 тыс. и длилась от 2 до 4 месяцев.

Второй механизм легализации иностранцев происходил через оформление иностранного паспорта гражданина Украины. Он выдавался на основании поддельного украинского паспорта старого образца, в котором переклеивал реальное фото иностранца в документе с чужими установочными данными.

"Во время первого этапа спецоперации правоохранители провели 26 обысков в Государственной миграционной службе, таможенных органах Черновицкой области и Молдовы.

Также следственные действия происходили по месту работы и жительства установленных сообщников чиновников. Обнаружено и изъято почти 150 поддельных паспортов, 50 лицам отменено украинское гражданство как незаконно приобретенное.

На втором этапе правоохранители провели одновременно 6 обысков, в том числе в подразделениях Госмиграционной службы в Виннице, изъяты ранее изготовленные фиктивные документы, списки незаконно легализованных в Украине и переправленных в страны ЕС иностранцев.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц.