События

16:58 03.11.2020

ЦИК признала победителей выборов городских, поселковых и сельских голов почти в 400 населенных пунктах

1 мин читать
ЦИК признала победителей выборов городских, поселковых и сельских голов почти в 400 населенных пунктах

Центральная избирательная комиссия по состоянию на вторник, 3 ноября, установила результаты выборов городских, поселковых и сельских голов в 392 населенных пунктах.

Согласно обнародованным на сайте ЦИК данным, признаны победившими на выборах 91 городской голова, 108 - поселковых и 193 - сельских.

В настоящее время известно, что повторные выборы городского головы состоятся в Краматорске (15 ноября) и Львове (22 ноября), а также в нескольких других крупных городах.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.

 

Теги: #цик #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:58 03.11.2020
ЦИК признала победителей выборов городских, поселковых и сельских голов почти в 400 населенных пунктах

ЦИК признала победителей выборов городских, поселковых и сельских голов почти в 400 населенных пунктах

13:54 03.11.2020
Второй тур выборов мэра Ровно состоится 22 ноября - "Опора"

Второй тур выборов мэра Ровно состоится 22 ноября - "Опора"

13:34 03.11.2020
День президентских выборов наступил в США, открываются избирательные участки

День президентских выборов наступил в США, открываются избирательные участки

13:33 03.11.2020
Киевский горизбирком располагает результатами 56% избирательных участков в Киеве

Киевский горизбирком располагает результатами 56% избирательных участков в Киеве

13:25 03.11.2020
Киевский горизбирком располагает результатами 56% избирательных участков в столице

Киевский горизбирком располагает результатами 56% избирательных участков в столице

12:39 03.11.2020
Львовский горизбирком объявил официальные результаты выборов в городской совет: победила "Евросолидарность"

Львовский горизбирком объявил официальные результаты выборов в городской совет: победила "Евросолидарность"

12:20 03.11.2020
Депутаты от "Евросолидарности", "Самопомочи", "Голоса", "Варты" и "Свободы" вошли в состав Львовского горсовета

Депутаты от "Евросолидарности", "Самопомочи", "Голоса", "Варты" и "Свободы" вошли в состав Львовского горсовета

12:05 03.11.2020
UA: ЛЬВОВ пригласил на дебаты кандидатов в мэры Львова, Садовый планирует принять участие

UA: ЛЬВОВ пригласил на дебаты кандидатов в мэры Львова, Садовый планирует принять участие

10:54 03.11.2020
В Луцке пройдет второй тур выборов мэра, в Ивано-Франковске переизбрали Марцинкива

В Луцке пройдет второй тур выборов мэра, в Ивано-Франковске переизбрали Марцинкива

10:47 03.11.2020
В Луцке пройдет второй тур выборов мэра, в Ивано-Франковске переизбрали Марцинкива

В Луцке пройдет второй тур выборов мэра, в Ивано-Франковске переизбрали Марцинкива

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ блокировала масштабную схему незаконной легализации иностранцев в Украине для переправки в страны ЕС

Восстановление доверия к судебной системе и особенно к КС является сегодня общей целью – глава Венецианской комиссии в разговоре с Зеленским

Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве экс-главу МИД Кожару

КС Украины не вынес решения по закону о государственном языке

Зеленский просит президента МККК содействия в получении списков людей для обмена "всех на всех"

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ блокировала масштабную схему незаконной легализации иностранцев в Украине для переправки в страны ЕС

Восстановление доверия к судебной системе и особенно к КС является сегодня общей целью – глава Венецианской комиссии в разговоре с Зеленским

Байден лидирует по опросам последнего дня, но с небольшим отрывом в колеблющихся штатах

Украинцев нет среди погибших в теракте в Вене - посол

Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве экс-главу МИД Кожару

Убитый в Вене террорист - 20-летний мужчина с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, сообщил глава МВД

Турчинов сообщил о повестке на допрос в ГБР

КС Украины не вынес решения по закону о государственном языке

В видео интервью обвиняемый в деле МН17 Пулатов отвечал на вопросы прокурора

Зеленский просит президента МККК содействия в получении списков людей для обмена "всех на всех"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА