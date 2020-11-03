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16:41 03.11.2020

Байден лидирует по опросам последнего дня, но с небольшим отрывом в колеблющихся штатах

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Байден лидирует по опросам последнего дня, но с небольшим отрывом в колеблющихся штатах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден продолжает лидировать в президентской гонке в США, опережая действующего президента США Дональда Трампа в среднем на 8% в национальном масштабе, однако разрыв в колеблющихся штатах остается небольшим.

Согласно опросам, проведенным 2 ноября и опубликованным сайтом "270towin", средний показатель поддержки Байдена – 51,1%, Трампа – 43,1:.

Среди колеблющихся штатов Байден лидирует в Нью-Гемпшире (53% против 42% у Трампа), Висконсине (52% против 43%), Мичигане (50% против 44%), Пенсильвании (49% против 46%), Флориде (49% против 46%), Аризоне (48% против 46%).

Трамп лидирует в Техасе (49% против 48%), Огайо (48% против 47%), Айове (48% против 46%).

В Джорджии и Северной Каролине опросы дают практически равные результаты двум кандидатам.

При этом наиболее важными с точки зрения количества выборщиков являются штаты Пенсильвания (20 выборщиков), Флорида (29), Техас (38).

В 2016 году ключевое значение для итогов национальных выборов имели результаты голосования в Пенсильвании и Флориде. 2 ноября из 4-х опросов, проведенных во Флориде, 3 показывают преимущество Байдена с разрывом от 4 до 7%, один – Трампа (1%).

В Пенсильвании Байден лидирует по четырем опросам с разницей от 4% до 9%, Трамп – по 2-м (1-2%).

Теги: #сша #байден
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