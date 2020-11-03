Украинцев нет среди погибших в теракте в Вене - посол

Граждан Украины нет среди погибших в результате теракта в Вене, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Теперь уже официально: украинцев среди погибших нет", - написал Щерба в Facebook во вторник.

Как сообщалось, в понедельник вечером стрельба произошла в Вене неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

В результате нападения погибли четыре человека, кроме того, один террорист был ликвидирован.

По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен. Нападавшие использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

На убитом террористе был пояс со взрывчаткой, он "симпатизировал террористической группировке ИГ", заявил впоследствии глава МВД Австрии Карл Нехаммер.