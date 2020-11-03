В видео интервью обвиняемый в деле МН17 Пулатов отвечал на вопросы прокурора

В видеоинтервью обвиняемый по делу о сбитом МН17 Олег Пулатов ответил на вопросы прокуроров и заверил суд в готовности ответить на любые вопросы самих судей.

Видеоинтервью было продемонстрировано во вторник в ходе судебного заседания, которое было возобновлено во вторник в судебном комплексе Схипхол.

Вопросы прокуроров, которые были ранее направлены российской стороне для Пулатова, обвиняемому озвучила его адвокат.

Отвечая на вопрос о доставке "Бука" на восток Украины, Пулатов сказал: "Мне про это ничего не известно, потому что такая система там неприменима была вообще. Сама система относится к средствам поражения средней дальности. Для ополчения она была неприменима, потому что является опасной для окружающих. Мало того, что ее кто-то должен охранять, что будет отвлекать средства, каков смысл ее наличия, когда для боевых порядков есть достаточно других систем. У нас была "Стрела", "Стрела 10". Этого было достаточно".

Он также заверил, что никаких задач, связанных с доставкой "Бука", ему не ставили.

"Мне ничего не известно о доставке, по крайней мере, в моих подразделениях ее не было", - настаивает обвиняемый.

В связи с этим Пулатов также утверждает, что у него не было контактов с командой "Бука".

"У меня не было никакой связи с тем, что даже не приехало ко мне и не могло приехать. Связь с космосом… это бред", - сказал он.

Отвечая на вопрос, известно ли ему, кто сбил рейс МН17, Пулатов отметил, что "это очень трудный вопрос, учитывая те факты, которые мы услышали из радиоперехвата".

"В этом должен разобраться суд без того, чтобы кто-то оказывал свое давление или играл на чувствах родных погибших", - говорит обвиняемый.

Последним вопросом прокурора был вопрос о том, какую информацию Пулатов может предоставить в отношении сбитого МН17. На это Пулатов сказал: "Мы все вместе слушали некоторые радиоперехваты, которые предоставила СБУ. Где-то присутствует узнаваемость голоса, где-то неузнаваемость. Главное, чтобы в этом вопросе были услышаны и мы о том, что и как происходило на Донбассе".

Последним фрагментом видео был вопрос его адвоката, готов ли он ответить на вопросы суда.

"Да, я готов ответить на любые вопросы суда. Скрывать, как вы видите, нечего, и задача стоит, и мое участие в суде не для того, чтобы оправдаться, а чтобы найти виновных, и они понесли заслуженное наказание, а родные погибших получили результат по этому процессу", - сказал обвиняемый.

После окончания видеоинтервью прокурор обратил внимание на тот факт, что перевод на английский того, что было сказано Пулатовым на русском, "был на много большим, чем Пулатов говорил".

"Мы отметили разницу между субтитрами на нидерландском и английским переводом", - сказал он. Известно, что перевод с русского для титрования на нидерландский был предоставлен судом. Также было видно, что сама переводчик с русского на английский включала слова, которые не были сказаны Пулатовым.