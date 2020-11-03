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15:38 03.11.2020

В Офисе президента считают более приемлемым сохранение в Украине адаптивного карантина, построенного по региональному принципу

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В Офисе президента считают более приемлемым сохранение в Украине адаптивного карантина, построенного по региональному принципу

В Офисе президента Украины считают более приемлемым вариантом сохранение адаптивного карантина для сдерживания заболеваемости COVID-19, который построен по региональному принципу.

"К сожалению, до сих пор далеко не все на местах понимают важность социальной дистанции и прочих превентивных мер. Тем не менее, для нас куда предпочтительнее является адаптивный карантин, который точно построен по региональному принципу. Потому что в регионах ситуации сильно разнятся", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что Офис президента крайне внимательно отслеживает статистические параметры, связанные с коронавирусом.

"Сколько заболело. Сколько тяжелых форм. Загруженность больничных коек. Нагрузка на медперсонал. Это ключевые параметры, которые точно определяют стратегию "экономического" поведения государства, и надо или не надо вводить дополнительные ограничения", - указал он.

Теги: #коронавирус #офис_президента
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