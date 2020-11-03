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15:17 03.11.2020

"Венский" террорист задержан в Линце – газета

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"Венский" террорист задержан в Линце – газета

Австрийская газета Kronen Zeitung сообщает со ссылкой на очевидцев, что подозреваемый "венский" террорист задержан в Линце во вторник утром.

По данным газеты, квартиру, в которой находился подозреваемый, штурмовал спецназ, вместе с ним были задержаны одна или две женщины.

Издание сообщает, что речь идет об исламисте, известном полиции.

Вечером 2 ноября в Вене несколько исламистов открыли стрельбу по людям в разных частях города. В частности, выстрелы звучали неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. В результате погибли не менее четырех человек. Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что речь идет о теракте. Один из террористов был застрелен. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

Теги: #вена #террорист
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