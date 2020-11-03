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14:49 03.11.2020

В судебном процессе по МН17 демонстрируют видеоинтервью обвиняемого Пулатова

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В судебном процессе по МН17 демонстрируют видеоинтервью обвиняемого Пулатова

В судебном процессе по делу о сбитом МН17 в видеоформате демонстрируется интервью одного из обвиняемых Олега Пулатова.

После того, как председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) возобновил слушания, которые были приостановлены 28 сентября, защита Пулатова сообщила, что записала два фрагмента видеоинтервью с клиентом во время пребывания в России 16 февраля и 22 октября этого года для того, чтобы впоследствии представить суду полный вариант.

Каждое из этих интервью Пулатов начинает с того, что называет произошедшее трагедией, к которой не имеет никакого отношения, приносит свои соболезнования родным погибших и надеется на наказание тех, кто виновен в преступлении.

Пулатов детально объясняет сказанное им в ходе перехваченных разговоров. При этом утверждает, что ему было известно о том, что именно этот мобильный телефон прослушивался, поэтому специально использовался для дезинформации противника.

Так, обвиняемый пояснил, что кодовое слово "коробочка" имеет отношение к технике, такой как танк, автомобиль, а "игрушка" – это средство поражения. Вместе с тем, комментируя перехват от 17 июля 2014 года, в котором речь идет о том, что кто-то ждет его возле "Фуршета" с "игрушкой", Пулатов пояснил: речь шла о переносном приспособлении "для решения задач".

В интервью от 16 февраля на вопрос, участвовал ли он ли имел какое-либо отношение к транспортировки и (или) охране установки "Бук", Пулатов сказал: "Нет, я не принимал никакого участия, и мне неизвестно, была ли такая система у ополчения. Я выполнял задачи ведения разведки в районе Степановки и Марьинки. Мы точно знали, что в районе Петровского имелись установки "Точка", а в районе Зарощинское имелись системы "Бук" украинской армии".

Пулатов также сообщил, что у сепаратистов были такие средства ПВО, как "Стрела-3" и комплекс "Стрела-10".

"Бука" я не видел и ничего не могу сказать по этому вопросу. В подразделении моих подчиненных "Бука" тоже не было. Помню, что в нескольких разговорах было упоминание "Бук" в целях дезинформации, так как накануне я влил информацию по вводу в заблуждение о выводе из строя "Стрелы-10", - утверждает обвиняемый.

Его также спросили о том, что он делал 17 июля - в день, когда был сбит пассажирский самолет.

"Это был обычный день, было много задач", - ответил Пулатов.

В частности, по словам Пулатова, в тот день, после утреннего совещания, он должен был сопровождать колонну танков к месту расположения, после чего ненадолго заехал в командно-наблюдательный пункт, и уже в машине услышал звук, который напоминает звук запуска ракеты из системы "Стрела-10". По его словам, система запуска находилась от него в метрах 300.

О том, что был сбит пассажирский самолет, Пулатов, как он утверждает, услышал по радиосвязи.

"Мы слушали эфир, и также слушали эфир украинские военные", - сказал Пулатов.

В ходе интервью Пулатов говорил на русском с последующим переводом на английский, причем было заметно, что перевод не всегда отражает то, что говорит интервьюируемый, в частности, переводчик вставляла слова и фразы, которые он не говорили. В частности, она вставляла слово "дезинформация", которое он не произносил, когда речь шла о прослушивании его мобильного телефона.

После часа видео суд сделал перерыв на обед.

Теги: #мн17 #суд #обвиняемые
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