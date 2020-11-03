Киев протестует в связи с объявлением российским судом незаконных приговоров трем гражданам Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с неправомерным решением Северо-Кавказского окружного военного суда Российской Федерации от 3 ноября 2020 года об осуждении трех граждан Украины по делу "Хизб ут-Тахрир".

"Граждане Украины были незаконно задержаны в феврале 2019 года после обысков в их домах в поселке Октябрьское Красногвардейского района временно оккупированной Автономной Республики Крым. ФСБ РФ безосновательно обвинила их в причастности к "террористической деятельности". В дальнейшем они были незаконно перемещены на территорию России в Ростов-на-Дону, что является нарушением норм международного права", - указывается в комментарии, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

В министерстве отмечают, что приговоры являются очередным доказательством применения государством-оккупантом "драконовских" норм своего антитеррористического законодательства для системных политических преследований представителей крымскотатарского народа, как инструмент запугивания и подавления любых проявлений нелояльности к оккупационному режиму.

"Возмущение также вызывает факт блокирования российскими органами доступа к месту проведения суда для родственников и друзей незаконно удерживаемых граждан Украины, которые стремились поддержать сегодня наших соотечественников при вынесении приговоров", - подчеркивается в комментарии.

МИД Украины требует у РФ отменить решение суда и освободить незаконно удерживаемых граждан Украины, а также прекратить грубые нарушения прав человека и выполнить резолюции ГА ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" (2016-2019 гг.).

"Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - указали в министерстве.

Как сообщалось, суд на заседании 3 ноября вынес приговор троим жителям Красногвардейского района Крыма, фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Арсена Абхаирова приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, но первые два года - в тюрьме. Рустема Эмирусеинова и Эскендера Абдуганиева осудили на 17 и 12 лет соответственно. Они также будут отбывать наказание в аналогичных условиях.