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14:44 03.11.2020

Трамп лидирует в ключевых штатах по результатам опросов - СМИ

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Трамп лидирует в ключевых штатах по результатам опросов - СМИ

Действующий президент США Дональд Трамп по результатам опросов обогнал кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штатах, в которых идет основная борьба за избирателей, сообщает портал Real Clear Politics.

По данным сайта, у Трампа 47,4% голосов в Огайо, у Байдена - 46%. В Северной Каролине ситуация похожая - 47,8% у Трампа и 47,2% у Байдена. Почти одинаково голоса распределились в Джорджии - 47, 8% в пользу Трампа против 47,6% за Байдена. Наибольший перевес у действующего президента в Айове - 47,2% против 45,8%.

Однако в среднем, согласно данным опросов в масштабе страны, Байден опережает действующего президента на 6,8 процентных пункта по популярности среди избирателей.

Президентские выборы в США проходят 3 ноября. Нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

Теги: #сша #трамп
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