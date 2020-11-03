Работники украинского авиазавода пытались продать в Россию комплектующие для вертолета на $1 млн - СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла налаженную схему незаконной торговли украинскими авиазапчастями и двигателями к вертолетам.

Как сообщил пресс-центр СБУ, правоохранители задержали группу работников одного из авиационных заводов, которые регулярно нелегально распродавали двигатели и запчасти для вертолетов "Ми-2", "Ми-8" и "Ми17". Их застали прямо во время очередной попытки сбыть авиадвигатель на сумму в $980 тыс.

Вместе со Службой внешней разведки Украины правоохранители во время следствия предположительно установили, что покупатель находился в Российской Федерации. Им может быть владелец одной из местных авиакомпаний, где выпускается военная техника.

"По предварительной версии следствия, организовали противоправную схему владельцы российской авиационной компании. Посредники, в том числе должностные лица стратегического предприятия, похищали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2", "Ми-8", "Ми-17" и их модификаций", - сообщили в СБУ.

Разворовывание стратегического объекта происходило систематически. Однако детали к вертолетам продавались не только в Россию, но также были налажены рынки сбыта в странах Ближнего Востока и СНГ. Установлено, что украинские детали к вертолетам продавались оборонным предприятиям для военных вертолетов.

Злоумышленникам не раз удавалось вывезти комплектующие авиатехники в обход контроля таможенников по поддельным документам. Во время обыска в офисе и частных квартирах у подозреваемых были обнаружены запчасти от "Ми-2" и "Ми-8", а также записи их незаконной деятельности.

Следователи устанавливают круг причастных к разворовыванию украинского стратегического предприятия. Пока задержан начальник одного из отделов фирмы, ему грозит лишение свободы до 8 лет по уголовной статье "Присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" (ч.3 ст.191 УК Украины). Сейчас он находится под домашним арестом.