События

14:13 03.11.2020

Работники украинского авиазавода пытались продать в Россию комплектующие для вертолета на $1 млн - СБУ

2 мин читать
Работники украинского авиазавода пытались продать в Россию комплектующие для вертолета на $1 млн - СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла налаженную схему незаконной торговли украинскими авиазапчастями и двигателями к вертолетам.

Как сообщил пресс-центр СБУ, правоохранители задержали группу работников одного из авиационных заводов, которые регулярно нелегально распродавали двигатели и запчасти для вертолетов "Ми-2", "Ми-8" и "Ми17". Их застали прямо во время очередной попытки сбыть авиадвигатель на сумму в $980 тыс.

Вместе со Службой внешней разведки Украины правоохранители во время следствия предположительно установили, что покупатель находился в Российской Федерации. Им может быть владелец одной из местных авиакомпаний, где выпускается военная техника.

"По предварительной версии следствия, организовали противоправную схему владельцы российской авиационной компании. Посредники, в том числе должностные лица стратегического предприятия, похищали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2", "Ми-8", "Ми-17" и их модификаций", - сообщили в СБУ.

Разворовывание стратегического объекта происходило систематически. Однако детали к вертолетам продавались не только в Россию, но также были налажены рынки сбыта в странах Ближнего Востока и СНГ. Установлено, что украинские детали к вертолетам продавались оборонным предприятиям для военных вертолетов.

Злоумышленникам не раз удавалось вывезти комплектующие авиатехники в обход контроля таможенников по поддельным документам. Во время обыска в офисе и частных квартирах у подозреваемых были обнаружены запчасти от "Ми-2" и "Ми-8", а также записи их незаконной деятельности.

Следователи устанавливают круг причастных к разворовыванию украинского стратегического предприятия. Пока задержан начальник одного из отделов фирмы, ему грозит лишение свободы до 8 лет по уголовной статье "Присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" (ч.3 ст.191 УК Украины). Сейчас он находится под домашним арестом.

Теги: #авиазавод #сбу #контрабанда #хищение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:05 31.10.2020
В аэропорту "Борисполь" изъяли около 700 нелегальных посылок с электроникой из Сингапура – Госпогранслужба

В аэропорту "Борисполь" изъяли около 700 нелегальных посылок с электроникой из Сингапура – Госпогранслужба

11:09 30.10.2020
СБУ блокировала создание фейкового "Хмельницкого горсовета"

СБУ блокировала создание фейкового "Хмельницкого горсовета"

14:05 29.10.2020
СБУ разоблачила в Киеве боевика "ЛНР"

СБУ разоблачила в Киеве боевика "ЛНР"

17:39 28.10.2020
Зеленский сменил главу управления СБУ в Хмельницкой области

Зеленский сменил главу управления СБУ в Хмельницкой области

10:54 28.10.2020
СБУ с начала года начала 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям - Баканов

СБУ с начала года начала 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям - Баканов

13:37 26.10.2020
Контрразведка СБУ задержала на Донбассе находившегося в розыске боевика

Контрразведка СБУ задержала на Донбассе находившегося в розыске боевика

17:06 24.10.2020
СБУ блокировала деятельность организаторов и почти 100 участников межрегиональной преступной группировки, в которую входили правоохранители

СБУ блокировала деятельность организаторов и почти 100 участников межрегиональной преступной группировки, в которую входили правоохранители

12:44 24.10.2020
В Закарпатской области СБУ разоблачила схему подкупа избирателей в пользу кандидата на пост главы ОТГ

В Закарпатской области СБУ разоблачила схему подкупа избирателей в пользу кандидата на пост главы ОТГ

09:53 24.10.2020
СБУ разоблачила схему подкупа избирателей на Закарпатье

СБУ разоблачила схему подкупа избирателей на Закарпатье

19:03 23.10.2020
СБУ задержала участников организации, финансируемой нардепами для участия в рейдерских захватах и протестах

СБУ задержала участников организации, финансируемой нардепами для участия в рейдерских захватах и протестах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский просит президента МККК содействия в получении списков людей для обмена "всех на всех"

Информация о смерти Кернеса не соответствует действительности - директор департамента горсовета

Киев протестует в связи с объявлением российским судом незаконных приговоров трем гражданам Украины

Глава КС призывает президента и правоохранителей не допустить неправового разрешения ситуации

Недееспособность КС может привести к угрозе территориальной целостности Украины- глава суда

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский просит президента МККК содействия в получении списков людей для обмена "всех на всех"

В Офисе президента считают более приемлемым сохранение в Украине адаптивного карантина, построенного по региональному принципу

"Венский" террорист задержан в Линце – газета

Информация о смерти Кернеса не соответствует действительности - директор департамента горсовета

Рада разрешила гражданам Украины менять отчество

В судебном процессе по МН17 демонстрируют видеоинтервью обвиняемого Пулатова

Киев протестует в связи с объявлением российским судом незаконных приговоров трем гражданам Украины

Трамп лидирует в ключевых штатах по результатам опросов - СМИ

Глава КС призывает президента и правоохранителей не допустить неправового разрешения ситуации

Кулеба: наступление ответственности за сбивание МН17 неизбежно

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА