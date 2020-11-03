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13:40 03.11.2020

Обновленный санитарный регламент системы школьного питания согласован, сообщила Елена Зеленская

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Обновленный санитарный регламент системы школьного питания согласован, сообщила Елена Зеленская

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская сообщила об обновлении санитарного регламента системы школьного питания и утверждении методических рекомендаций по особенностям осуществления закупок в сфере организации питания в учебных заведениях.

"На днях я приняла участие в онлайн-совещании с командой проекта по обновлению системы школьного питания. Есть несколько позитивных новостей. Обновленный санитарный регламент согласован! Объясню, почему это - повод для радости. Невозможно готовить полезную и вкусную пищу для школьников по старому санитарному регламенту! (Которому вскоре должно было исполниться 20 лет!) Устаревший регламент не давал возможности ни сделать школьное меню более разнообразным, ни учесть особые диетические потребности детей", - написала Зеленская в социальной сети Facebook.

По ее словам, в новом документе четко определено, что можно и что запрещено продавать в школьных буфетах, предоставлены новые возможности для организации питания в школах.

Также первая леди отметила, что разработаны и утверждены методические рекомендации относительно особенностей осуществления закупок в сфере организации питания в учебных заведениях.

"Основная цель этих рекомендаций - помочь заказчикам вовремя и качественно подготовиться к тендерным процедурам, установить важные критерии для отбора добропорядочных поставщиков пищевых продуктов и услуг по питанию школьников, не совершить ошибок из-за недостаточного знания требований законодательства. Иначе говоря - предотвратить поставки в школьных столовых опасных или некачественных пищевых продуктов", - добавила Зеленская.

Кроме того, по ее информации, на данный момент завершается общественное обсуждение обновленных норм и порядка питания детей в учебных заведениях. "Должны учесть особенности различных возрастных групп детей и подростков, сделать школьные меню разнообразными и сбалансированными соответствии с потребностями учащихся", - считает супруга президента.

Среди прочего, Зеленская сообщила, что еще много вопросов находится в работе: двухнедельные меню, обновление пищеблоков в школах, информационная программа для школьников, родителей и учителей.

 

Теги: #школа #зеленская #питание
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