День президентских выборов наступил в США, открываются избирательные участки

В США во вторник стартовали президентские выборы, по итогам которых главой государства будет объявлен либо действующий президент США Дональд Трамп, либо кандидат от Демократической партии Джо Байден

Как сообщают американские СМИ, раньше всех - в 00:00 (07:00 по Киеву) открылись избирательные участки в штате Нью-Гэмпшир. Затем с 05:00 (12:00 по Киеву) начали открываться избирательные участки в штате Вермонт.

Большинство избирательных участков в штатах начинают работу в 06:00 по местному времени (13:00-14:00 по Киеву, в зависимости от штата). Среди таких штатов - Аризона, Коннектикут, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Луизиана, Мэн, Миссури, Нью-Йорк и другие. Чуть позднее, в 06:30 (13:30 по Киеву) станет возможно голосование в Западной Виргинии, Огайо и Северной Каролине.

В 07:00 по местному времени (14:00-15:00 по Киеву в зависимости от штата) начинается голосование на избирательных участках в таких штатах, как Флорида, Джорджия, Пенсильвания, Алабама, Юта, Колорадо, Мичиган, Массачусетс, Миннесота, Айова, Техас, Вайоминг и других.

Позднее всего избирательные участки открываются в Небраске - в 08:00 по местному времени (16:00 по Киеву), закроются они в 20:00 (04:00 среды по Киеву). В штате Калифорния голосование откроется в 07:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

Избирательные участки в Индиане и Кентукки начнут закрываться в 18:00 по местному времени (01:00 среды по Киеву). К 19:00 (02:00 среды по Киеву) голосование подойдет к концу также в Джорджии, Вирджинии и Вермонте. В Северной Каролине, Огайо и Западной Вирджинии избирательные участки будут закрываться в 19:30 (02:30 среды по Киеву).

К 03:00 среды (по Киеву) голосование на избирательных участках закончится в 22 штатах, в частности, в Алабаме, Мэриленде, Миссисипи и Теннеси, Пенсильвании, Оклахоме, Нью Гэмпшире, Миссури и Массачусетсе. К 04:00 мск среды (по Киеву) голосование подойдет к концу еще в 14 штатах, в том числе в Колорадо, Нью-Йорке, Луизиане и Миннесоте, а также Висконсине, Висконсине, Вайоминге и Техасе. В Айове голосование продлится до 21:00 местного времени (05:00 среды по Киеву), а в Калифорнии - до 20:00 по местному времени (06:00 среды по Киеву).

СМИ отмечают, что время объявления победителя неизвестно, однако это произойдет после подсчета голосов на большинстве избирательных участков, то есть ориентировочно после 04:00 среды (по Киеву).

Выборы в этом году во многом отличаются от предыдущих из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Отмечается, что из-за популярности голосования по почте, а также досрочного голосования некоторым штатам понадобятся дни или даже недели для полного подсчета голосов.

По данным на вечер понедельника, в США досрочно проголосовали более 94 млн человек, что составляет более чем две трети всех голосов, отданных на президентских выборах в 2016 году.

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате.

Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе. Например, наибольшее количество выборщиков приходится на Калифорнию (55), за ней следуют штаты Техас (38), Нью-Йорк (29) и Флорида (29). Между тем, у штатов Аляска, Монтана, Вермонт, Делавэр и Вайоминг лишь по три голоса.

Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.