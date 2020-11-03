Судьи КС не видят оснований для отставки - источник

Судьи Конституционного суда Украины не намерены подавать в отставку, так как не видят для этого оснований, сообщил информированный источник.

"Оснований для ухода в отставку нет", - сказал собеседник агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

В понедельник, 2 ноября, Зеленский предложил главе КС Александру Тупицкому самому подать в отставку. Он также уточнил, что судьи КС, не поддержали вызвавшее резонанс решение от 27 октября, могли бы вновь стать судьями обновленного КС, но сначала они должны подать в отставку.

"Я считаю, что это наиболее либеральный путь", - заявил президент.