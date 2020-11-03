Основатель UFuture Хмельницкий переболел COVID-19 в октябре

Основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий сообщил, что переболел COVID-19 в октябре, у заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди положительный результат теста.

"В октябре я переболел коронавирусом. Когда у меня появились первые симптомы, я сделал тест и самоизолировался на две недели", – написано бизнесмен в Facebook.

Болезнь протекала в легкой форме и Хмельницкий рекомендовал сохранять оптимизм и обращаться ко врачам при проявлении симптомов.

Кроме того, о положительном результате теста на COVID-19 в понедельник сообщила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

"Получила положительный тест на ковид. Немного удивлена (...) Буду пытаться быстро и назад", - написала Панаиотиди в Facebook.

UFuture - холдинговая компания, которая объединяет бизнес- и социальные проекты Хмельницкого. Имеет диверсифицированный портфель активов в сфере недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн. Общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, превышает $1 млрд.

Хмельницкий входит в ТОП-100 самых богатых людей Украины по версии "Нового времени" – 33-й, с состоянием $249 млн, по версии "Фокуса" – 42-й, $254 млн.