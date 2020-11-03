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12:56 03.11.2020

Решение КС освободило чиновников от подачи сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - НАПК

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Решение КС освободило чиновников от подачи сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - НАПК

Конституционный суд Украины (КС) Своим решением от 27 октября освободил топ-чиновников от обязательства сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии. Это дает чиновникам "зеленый свет" скрыть свое состояние и избежать ответственности, заявил глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков.

"Граждане имеют право знать, а не догадываться, о состоянии чиновников. Освобождение от обязательства сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии - это "зеленый свет" чиновникам скрыть свое состояние, избежать ответственности и продолжать действовать в частных интересах, вместо работать на благо государства за деньги налогоплательщиков ", - подчеркнул Новиков, сообщает пресс-служба НАПК в соцсети Facebook.

Отмечается, что пока ситуация вокруг решения КС не будет урегулирована, на сайте Реестра деклараций невозможно подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии Это означает, что отныне общество не увидит информацию о значительных изменениях в достатке топ-чиновников.

До решения КС должностные лица, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, обязаны в электронной форме в течение 10 календарных дней с момента получения дохода, приобретения имущества или осуществления расхода сообщить об этом в НАПК. Существенным изменением в имущественном состоянии считаются доход, имущество или расход, превышающие 105 100 грн (по состоянию на 2020 год).

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

Теги: #напк #конституционный_суд
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