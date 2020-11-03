Рядом с местом теракта в Вене находились четверо украинцев, они не пострадали – посол

Четверо граждан Украины находились в Вене рядом с местом, где произошел теракт, никто из них не пострадал, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"По состоянию на утро уже пишут о трех погибших гражданских. Информации об их гражданстве пока нет. В зоне теракта, в одном из кафе было четверо украинских студентов. С ними все хорошо", - написал Щерба в Facebook во вторник.

Как сообщалось, в понедельник вечером стрельба произошла в Вене неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

В результате нападения погибли четыре человека, кроме того, один террорист был ликвидирован.

По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен. Нападавшие использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

На убитом террористе был пояс со взрывчаткой, он "симпатизировал террористической группировке ИГ" , заявил впоследствии глава МВД Австрии Карл Нехаммер.