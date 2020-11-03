События

12:28 03.11.2020

Рядом с местом теракта в Вене находились четверо украинцев, они не пострадали – посол

1 мин читать

Четверо граждан Украины находились в Вене рядом с местом, где произошел теракт, никто из них не пострадал, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"По состоянию на утро уже пишут о трех погибших гражданских. Информации об их гражданстве пока нет. В зоне теракта, в одном из кафе было четверо украинских студентов. С ними все хорошо", - написал Щерба в Facebook во вторник.

Как сообщалось, в понедельник вечером стрельба произошла в Вене неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

В результате нападения погибли четыре человека, кроме того, один террорист был ликвидирован.

По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен. Нападавшие использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

На убитом террористе был пояс со взрывчаткой, он "симпатизировал террористической группировке ИГ" , заявил впоследствии глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

Теги: #вена #теракт #украинцы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:54 03.11.2020
Убитый в Вене террорист был исламистом, жертвами теракта стали три человека

Убитый в Вене террорист был исламистом, жертвами теракта стали три человека

15:02 27.10.2020
Более трети украинцев считает, что социально-экономическая политика власти направлена на поддержку богатых и олигархов - опрос

Более трети украинцев считает, что социально-экономическая политика власти направлена на поддержку богатых и олигархов - опрос

16:34 21.10.2020
Суды РФ вынесли постановления о выселении с территории Крыма около 600 украинцев – МИД Украины

Суды РФ вынесли постановления о выселении с территории Крыма около 600 украинцев – МИД Украины

00:21 17.10.2020
Во Франции мужчина обезглавил учителя истории за показ ученикам карикатур на пророка

Во Франции мужчина обезглавил учителя истории за показ ученикам карикатур на пророка

13:38 16.10.2020
Большинство украинцев предпочитает получать новости через Facebook - опрос

Большинство украинцев предпочитает получать новости через Facebook - опрос

12:48 16.10.2020
Почти половина украинцев доверяет интернет-СМИ - опрос

Почти половина украинцев доверяет интернет-СМИ - опрос

12:19 16.10.2020
Треть опрошенных украинцев верит россказням, будто коронавирус - разработанное в Китае или США биологическое оружие

Треть опрошенных украинцев верит россказням, будто коронавирус - разработанное в Китае или США биологическое оружие

12:10 16.10.2020
Российскими СМИ пользуются 17% украинцев – опрос

Российскими СМИ пользуются 17% украинцев – опрос

10:40 07.10.2020
Отношение украинцев к России в сентябре ухудшилось – соцопрос

Отношение украинцев к России в сентябре ухудшилось – соцопрос

11:07 30.09.2020
Версию теракта как причину крушения Ан-26 в Харьковской области можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы - ГБР

Версию теракта как причину крушения Ан-26 в Харьковской области можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы - ГБР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экскурсионный катер затонул у берегов Антальи в Турции

Суд в Ростове-на-Дону присудил от 12 до 17 лет колонии строгого режима трем крымчанам в "деле Хизб ут-Тахрир"

Украина близка к катастрофе из-за роста числа заболевших Covid-19 – Степанов

Решение КС может быть основанием для пересмотра вступивших в силу решений по исключительным обстоятельствам - судья Верховного суда

В Киеве за сутки выявлены 789 случаев COVID-19, в том числе у 27 медиков - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Экскурсионный катер затонул у берегов Антальи в Турции

Суд в Ростове-на-Дону присудил от 12 до 17 лет колонии строгого режима трем крымчанам в "деле Хизб ут-Тахрир"

Теракты в Вене и Кабуле напомнили о важности борьбы с ИГ – Столтенберг

Украина близка к катастрофе из-за роста числа заболевших Covid-19 – Степанов

В ВСУ за сутки выявлены 115 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

Решение КС может быть основанием для пересмотра вступивших в силу решений по исключительным обстоятельствам - судья Верховного суда

В Киеве за сутки выявлены 789 случаев COVID-19, в том числе у 27 медиков - Кличко

Полиция усилила меры безопасности в связи с акциями в центре Киева

В Милане во вторник пройдет заседание апелляционного суда по делу Маркива с участием Авакова и Денисовой

Атаки на гражданские районы в Карабахе могут приравнять к военным преступлениям - ООН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА