Суд в Ростове-на-Дону присудил от 12 до 17 лет колонии строгого режима трем крымчанам в "деле Хизб ут-Тахрир"

Южный окружной военный суд, расположенный в российском Ростове-на-Дону, на заседании 3 ноября вынес приговор троим жителям Красногвардейского района Крыма, фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир", сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Арсена Абхаирова приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, но первые два года - в тюрьме. Рустема Эмирусеинова и Эскендера Абдуганиева осудили на 17 и 12 лет соответственно. Они также будут отбывать наказание в аналогичных условиях", - написала Денисова в соцсети Facebook во вторник.

Омбудсмен подчеркнула, что решение российского суда является неправомерным и политически мотивированным.

"Хочу подчеркнуть, что права и свободы крымских татар грубо нарушались с момента незаконных обысков в их домах и задержания. Так, нарушено право на объективное расследование, на эффективное средство правовой защиты, справедливый суд и принцип презумпции невиновности", - заявила она.

"Обращаюсь с просьбой к международному сообществу объединить усилия и усилить давление на Российскую Федерацию, чтобы наконец прекратить политически мотивированные преследования граждан Украины во временно оккупированном Крыму и освободить всех пленников Кремля", - добавила Денисова.

Как сообщалось, Эмирусеинов, Абхаиров и Абдулганиев были задержаны в феврале 2019 года.

По данным российских СМИ, Эмирусеинов обвинялся по ч.1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации), Абхаиров и Абдулганиев - по ч. 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации).