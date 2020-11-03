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11:40 03.11.2020

Теракты в Вене и Кабуле напомнили о важности борьбы с ИГ – Столтенберг

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Теракты в Вене и Кабуле напомнили о важности борьбы с ИГ – Столтенберг

Недавние теракты в Вене и Кабуле послужили напоминанием о сохраняющейся угрозе со стороны террористической группировки "Исламское государство", заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"В ужасе от террористических атак в Афганистане и Австрии. Напоминание о том, что терроризм касается всех, и что важно продолжать борьбу с ИГ", - написал он в твиттере.

Генсек альянса выразил соболезнования всем, кто пострадал в результате этих терактов.

Накануне группа вооруженных лиц ворвалась на территорию университета в Кабуле и устроила там стрельбу. Неизвестные произвели несколько взрывов и проникли в здание юридического факультета. В университет был направлен спецназ, которому спустя шесть часов удалось ликвидировать боевиков. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

По данным МВД Афганистана, в результате атаки 19 человек погибли и 22 получили ранения.

В понедельник вечером стрельба произошла в Вене неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

В результате нападения погибли не менее четырех человек.

По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен. Нападавшие использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

На убитом террористе был пояс со взрывчаткой, он "симпатизировал террористической группировке ИГ", заявил впоследствии глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

Теги: #теракты #столтенберг
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