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11:16 03.11.2020

Украина близка к катастрофе из-за роста числа заболевших Covid-19 – Степанов

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Украина близка к катастрофе из-за роста числа заболевших Covid-19 – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет о критической ситуации, сложившейся в стране в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 и заявляет, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.

"Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, но и во всем мире… Впереди тяжелые времена… Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными расходами", - сказал Степанов, выступая на заседании украинского парламента во вторник.

Он рассказал, о предпринимаемых ведомством в связи с этим мерах, но отметил, что "с какой скоростью мы бы не добавляли койкоместа, коронавирус распространяется намного быстрее", и такая ситуация одинакова по всему миру.

"Но как бы мы не пытались увеличить количество коек, все равно есть предел, и в случае, если заполнение достигнет 100%, нам придется применять активацию протоколов медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи больным с большими шансами на выживание. Это будет означать, что наша медицинская ситуация не выдержала, фактически это будет катастрофа", - сказал министр.

Кроме того, по словам Степанова, если не будет достаточного количества врачей, "количество коек уже не будет иметь никакого значения". "Мы проводим работу по привлечению врачей других специальностей, а также интернов и студентов медицинских вышей для лечения ковидных больных", - рассказал руководитель ведомства.

"Нет кого-то одного отдельного ответственного за борьбу с Covid-19, никто в мире не способен самостоятельно решить проблему коронавируса. Более того – никто ни за кого не решит эту проблему. Проскочить не удастся. Настало время личной ответственности каждого", - подчеркнул Степанов.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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