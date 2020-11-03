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11:13 03.11.2020

В ВСУ за сутки выявлены 115 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

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В ВСУ за сутки выявлены 115 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 21 человек. ... Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 94 человека, в том числе 14 военнослужащих и один работник ВСУ в Киевской области, 13 военнослужащих и 2 работника ВСУ во Львовской области, 10 военнослужащих и 4 работника ВСУ – в Одесской области.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10:00 3 ноября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 1770 человек. Выздоровели за время пандемии 4 256 человек, летальных случаев – 17. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 410 человек.

Теги: #всу #коронавирус
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