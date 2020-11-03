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11:10 03.11.2020

Решение КС может быть основанием для пересмотра вступивших в силу решений по исключительным обстоятельствам - судья Верховного суда

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Решение КС может быть основанием для пересмотра вступивших в силу решений по исключительным обстоятельствам - судья Верховного суда

Правовым последствием решения Конституционного суда Украины может быть применение мер как общего, так и индивидуального характера, направленных на восстановление нарушенных прав конкретного лица, считает судья Большой палаты Верховного суда Александра Яновская.

Как сообщает Верховный суд на своей странице в Фейсбук, о влиянии решений КС на уголовные процессы судья рассказала в ходе доклада "Восстановление нарушенных прав VS правовое постоянство: влияние решений Конституционного суда Украины на уголовные производства".

"Мы сталкиваемся с ситуациями, когда судебные решения прошли все инстанции национальных судебных органов, но, в то же время, очевидным есть нарушение прав, гарантированных Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод. То есть, возникает коллизия между необходимостью сохранения постоянства судебных решений и обеспечением защиты или возобновлением нарушенных прав", - сказала Яновская.

По ее словам, решения КС по своей природе призваны защищать права человека, в них может быть установлена неконституционность отдельных норм.

"Решения КС можно сравнить с решениями Европейского суда по правам человека в аспекте применения мер общего или индивидуального характера. В определенной мере то, о чем говорит КС в своих решениях, то есть, изменения нормативного уровня, является мерой общего характера. Кроме того, правовым последствием решения КС может быть применение определенных мер индивидуального характера - осуществление мер, направленных на восстановление нарушенных прав конкретного лица", - отметила судья ВС.

Она пояснила, что если КС признает неконституционным определение уголовной ответственности за то или иное деяние, то это является основанием для закрытия уголовного производства.

Кроме того, как отметила судья, установленная КС конституционность или неконституционность правового акта или положения является одним из иключительнх обстоятельств для пересмотра дела.

"То есть, решение КС может быть основанием для пересмотра судебных решений, которые вступили в законную силу, по исключительным обстоятельствам", - отмечается в сообщении ВС со ссылкой на слова судьи.

 

Теги: #конституционный_суд #верховный_суд
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