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10:36 03.11.2020

В Киеве за сутки выявлены 789 случаев COVID-19, в том числе у 27 медиков - Кличко

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В Киеве за сутки выявлены 789 случаев COVID-19, в том числе у 27 медиков - Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвердили 789 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 799 киевлян. На сегодня в столице уже 39 534 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на телеграмм-канале.

Среди заболевших 465 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 270 мужчин в возрасте от 19 до 91 года, 24 девочки от 3 недель до 17 лет и 30 мальчиков от 2 до 17 лет.

Также заболели 27 медиков.

В больницы госпитализированы 68 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 229 человек. Всего коронавирус преодолели 13 153 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 158, в Соломенском - 120 и 115 случаев - в Днепровском районе.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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