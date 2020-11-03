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10:19 03.11.2020

Полиция усилила меры безопасности в связи с акциями в центре Киева

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Полиция усилила меры безопасности в связи с акциями в центре Киева

Сотрудники полиции Киева совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины во вторник перешли на усиленный режим несения службы в связи запланированными в центре столицы мероприятиями, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В соответствии с ранее поданными заявками сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, правоохранители, в том числе кинологи, взрывотехники и полиция диалога, усилили меры безопасности на локациях проведения мероприятий", - указывается в сообщении.

Кроме того, правоохранители предупреждают о возможных ограничениях дорожного движения по отдельным улицам в центре в связи с запланированным привлечением автотранспорта к проведению некоторых акций.

"Утром возле Верховной Рады Украины одному из участников мероприятия стало плохо. Военнослужащие Национальной гвардии Украины и полицейские, которые обеспечивают там публичную безопасность и порядок, сразу предоставили мужчине первую домедицинскую помощь до приезда врачей", - сообщают правоохранители.

Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Как сообщалось, в 9:00 возле здания Верховной Рады начались две акции - "СВIТЛО-митинг" с участием представителей бизнес-ассоциаций, которые требуют детенизации экономики, и "Налоговый майдан", требующий законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, а также не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса.

Кроме того, под зданием Конституционного суда также проходит акция. Согласно повестке дня заседаний КС, во вторник, 3 ноября, Большая палата КС продолжит рассмотрение представления о соответствии Конституции закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

 

Теги: #полиция #рада #мвд
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