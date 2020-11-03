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09:54 03.11.2020

В Милане во вторник пройдет заседание апелляционного суда по делу Маркива с участием Авакова и Денисовой

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В Милане во вторник пройдет заседание апелляционного суда по делу Маркива с участием Авакова и Денисовой

Заседание апелляционного суда по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива продолжится в Милане (Италия) во вторник, оно будет посвящено дебатам между сторонами защиты и обвинения, сообщает Министерство внутренних дел Украины (МВД).

Как отмечается в сообщении, на заседании суда будут присутствовать глава МВД Арсен Аваков и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Перед началом прений суд присяжных должен принять решение о приобщении или отказе в приобщении к материалам дела экспертиз, проведенных следователями Национальной полиции Украины, свидетельствующие о непричастности Маркива к гибели итальянского журналиста Андреа Рокелле. Также сторона защиты будет настаивать на приобщении к материалам дела документального фильма, снятого итальянскими и украинскими журналистами – "Не в этом городе. Не в то время", который также доказывает невиновность Маркива.

"Возможно, это будет последнее заседание суда присяжных перед вынесением Виталию Маркиву приговора. Украинская сторона будет настаивать на единственно возможном справедливом приговоре - снятии всех обвинений и полном оправдании Виталия Маркива", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

В 2014 году уголовное дело по факту событий, при которых погиб Рокелли, было открыто Службой безопасности Украины, расследование было приостановлено на время проведения боевых действий. В ноябре 2019 года дело было передано для расследования в МВД Украины.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.

Предполагалось, что Апелляционный суд округа Ломбардия рассмотрит апелляционную жалобу, поданную защитой Маркива, весной 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса заседание было отложено на неопределенный срок. 24 июля 2020г в МВД Украины сообщили, что обжалование приговора по делу Маркива начнется в сентябре.

В ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Маркива из-за отсутствия доказательств его причастности к инциденту, произошедшему 24 мая 2014 года возле Славянска.

 

Теги: #италия #маркив #денисова #аваков
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