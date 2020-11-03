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09:33 03.11.2020

Меркель о теракте в Вене: борьба против террора исламистов - общая задача

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Меркель о теракте в Вене: борьба против террора исламистов - общая задача

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник осудила теракт в Вене, заявив, что борьба против исламистского террора является задачей всей Европы, сообщил во вторник представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Мы, немцы, встаем рядом с нашими австрийскими друзьями - в сочувствии и солидарности. Борьба с исламистским террором - это наша общая борьба", - процитировал он в твиттере слова Меркель.

Стрельба произошла в Вене в понедельник вечером неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен. Нападавшие использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

Как сообщил во вторник глава МВД Австрии Карл Нехаммер, убитый в Вене террорист был исламистом, всего при теракте накануне погибло минимум три человека.

На террористе был пояс со взрывчаткой, он "симпатизировал террористической группировке "ИГ" (запрещена в РФ)", также сказал Нехаммер.

Теги: #меркель #фрг #терроризм
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