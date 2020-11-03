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09:06 03.11.2020

Экс-премьер Санду опасается фальсификации итогов второго тура выборов президента Молдовы

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Вышедшая во второй тур выборов президента Молдовы экс-премьер Майя Санду не исключила фальсификаций во втором туре голосования.

"Такие опасения были перед первым туром, они есть и перед вторым туром. Конечно, у нас есть такое беспокойство. И мы ждем от государственных учреждений, полиции, Антикоррупционной прокуратуры, Национального центра по борьбе с коррупцией принять во внимание те нарушения, о которых мы сообщили 1 ноября", - сказала Санду в понедельник на брифинге.

"Выборы 1 ноября показали, что 2/3 избирателей (принявших участие в первом туре) хотят перемен. Этого хотят все те, кто проголосовал за других кандидатов, кроме Игоря Додона. Мы все хотим одного - возможности жить лучше в своей стране, хотим государства, которое нас защищает, помогает, обеспечивает справедливость. Уверена, что вокруг этих идей могут объединиться все граждане, чтобы обеспечить эти перемены", - заявила Санду.

"Люди продемонстрировали, что могут объединиться против воровства и беззакония, что наша страна может выступить единым фронтом против зла, и это позволит добру победить", - добавила экс-премьер, поблагодарив тех, кто поддержал ее 1 ноября, и тех, кто голосовал за других кандидатов. "Теперь есть две недели до второго тура для того, чтобы сделать перемены реальными", - заявила Санду.

В первом туре выборов 1 ноября Санду она набрала 36,16%, президент Игорь Додон - 32,61%. Второй тур выборов президента состоится 15 ноября.

Теги: #молдова #санду #выборы
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