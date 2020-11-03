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08:48 03.11.2020

В Украине побит рекорд инфицированных COVID-19 за сутки, заболело 8 889 человек, скончалось 157 больных – Минздрав

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В Украине побит рекорд инфицированных COVID-19 за сутки, заболело 8 889 человек, скончалось 157 больных – Минздрав

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 8 889 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, что является новым суточным рекордом с начала пандемии, 5 100 выздоровевших, умерли 157 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения Украины на Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Днем ранее, 2 ноября, зафиксировано 6 754 новых случаев заболевания, 1 ноября, сообщалось о 7 959 новых больных; 31 октября было зафиксировано рекордное количество – 8752 новых заболевших, 30 октября зафиксировано 8312 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 411 093 человек, 7 532 человека - умерли от COVID-19, выздоровели - 168 868 человека.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 234 693 человека, что на 3 642 больше, чем днем ранее.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.

Теги: #статистика #коронавирус
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