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08:23 03.11.2020

Турция готовится к разведочному бурению на газовом месторождении в Черном море

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Турция готовится к разведочному бурению на газовом месторождении в Черном море

Турецкое исследовательское судно "Фатих", снабженное буровой установкой, прибыло в район поисковой скважины "Тюркали-1" в Черном море, сообщает во вторник в твиттере Министерство энергетики и природных ресурсов Турции.

По данным ведомства, судно продолжит работы на этом перспективном участке газового месторождения "Сакарья".

"Судно будет вести бурение первой разведочной скважины. Бур будет работать на "Тюркали-1", - говорится в сообщении Минэнерго.

С 19 сентября судно "Фатих" находилось в турецком черноморском порту Зонгулдак на техническом обслуживании и для пополнения запасов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил об обнаружении в турецком секторе Черного моря крупного газового месторождения с резервом в 405 млрд кубометров.

Поставка газа с черноморских месторождений газораспределительную сеть Турции намечена на 2023 год.

Теги: #газ #бурение #турция #черноморье
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