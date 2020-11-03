Кличко продемонстрировал дополнительное освещение Подольско-Воскресенского моста и рассказал, где в Киеве устанавливают современное освещение

Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал дополнительное освещение Подольско-Воскресенского моста и рассказал, где в столице устанавливают современное освещение, сообщила пресс-служба КГГА.

"Как я и обещал, в эти выходные еще больше и красивее подсветили Подольсько- Воскресенский мост, который мы продолжаем строить. Отмечу, что в столице с 2017 года заменили уже почти 35 тыс. старых уличных светильников на новые и современные. Только в этом году новое освещение уже установили на 23 проспектах, улицах, в парках и скверах. А до конца года LED-светильники завершат устанавливать еще на 17 улицах города ", - цитирует мэра Киева пресс-служба КГГА на сайте мэрии.

Видео, как вечером и ночью выглядит Подольско-Воскресенский мост, мэр Киева продемонстрировал во время онлайн-брифинга.

Кличко пояснил, что модернизация уличного освещения позволяет экономить бюджетные средства на оплате за электроэнергию. И делает столичные улицы и объекты более безопасными - как для водителей, так и для пешеходов.

В КГГА анонсировали установку LED освещения до завершения 2020 на улицах: Паньковской, Промышленной, Камышанского, Кулибина, Петра Куренного, Александра Кошица, Александра Мишуги, Академика Каблукова, Краснопольской, Галицкой, Довнар-Запольского, проспекте Науки и других.