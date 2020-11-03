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07:54 03.11.2020

Убитый в Вене террорист был исламистом, жертвами теракта стали три человека

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Убитый в Вене террорист был исламистом, жертвами теракта стали три человека

Убитый в Вене террорист был исламистом, всего при теракте накануне погибло минимум три человека, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

"Вчера мы пережили теракт, который устроил минимум один исламистский террорист, ситуация, которой не было в Австрии в течение десятилетий", - сказал Нехаммер журналистам рано утром, прямую трансляцию выступления вел телеканал ORF.

Террориста накануне застрелила полиция, на нем был пояс со взрывчаткой, он "симпатизировал террористической группировке "ИГ", сказал Нехаммер.

По его словам, есть "три погибших и 15 раненых". Это двое мужчин и одна женщина.

Квартиру убитого террориста полицейские вскрыли при помощи взрывчатки.

По словам Нехаммера, очевидцы произошедшего накануне предоставили полиции более 20 тысяч видеозаписей, полиция ищет возможного сообщника нападавшего.

Стрельба произошла в Вене в понедельник вечером неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен. Нападавшие использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

Сообщается, что стрельба произошла в шести точках в первом районе города - Морцинплатц, Зальцгрис, Зайтенштеттенгассе, Грабен, Бауэрнмаркт и Фляйшмаркт.

В МВД Австрии также сообщили, что расширили зону поиска террористов, так как не исключают, что им удалось покинуть Вену.

Теги: #теракт #австрия #мвд #подробности
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