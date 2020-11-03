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07:29 03.11.2020

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

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Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины применяя подствольные гранатометы, потерь с украинской стороны нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 2 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации… Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук во вторник.

В частности, в районе населенного пункта Шумы противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Старогнатовки - подствольный гранатомет.

"С начала текущих суток, 3 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – отметили украинские военные.

Теги: #оос #сводка
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