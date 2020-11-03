В Нидерландах возобновляются слушания в деле о сбитом МН17: защита Пулатова огласит возможные требования о допрасследовании, на них отреагирует обвинение

В Нидерландах возобновляются слушания по делу о сбитом МН17 – ожидается, что защита одного из обвиняемых потребует дополнительные расследования, на которые потом отреагирует обвинение.

Как говорится в сообщении суда, распространенного накануне, в графике слушаний блока 3С запланировано, что с 3 по 5 ноября защита Олега Пулатова изложит требуемые ими меры расследования, на которые должно отреагировать обвинение. "Вероятно, что ответ обвинения будет услышан на следующей неделе, с 9 по 13 ноября, однако пока не известно, в какой именно день это состоится. Это - вопрос, который будет обсуждаться в суде", - отмечается в пояснении суда.

В ходе предыдущего заседания, которое состоялось 28 сентября, защита Пулатова, дело которого слушается одновременно с делом трех других обвиняемых, затребовала больше времени для подготовки своей позиции, так как по причине пандемии коронавируса у нее не было возможности встретиться со своим клиентом в Росии.

Кроме того, суд поручил следственному судье выяснить, как сам Пулатов может обратиться к суду, о чем ранее заявила его защита. Вместе с тем, адвокаты не рекомендовали ему приезжать лично по соображениям безопасности.

Слушания проходят в отсутствие всех четырех обвиняемых – трех россиян – Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Ранее, в ходе судебного заседания, которое состоялось 26 июня, прокуратура предоставила новые записи прослушивания телефонных разговоров обвиняемых, в частности, Харченко, Дубинского и Стрелкова, которые подтверждают наличие у сепаратистов установки Бук. В частности, после того, как был сбит МН17, Дубинский спрашивает Пулатова: "Скажи, а стрелял наш Бук или нет?" На что Пулатов отвечает: "Бук сбил Сушку после того, как Сушка сбил Боинг", а через несколько минут, Дубинский позвонил Гиркину с докладом о том, что Сушка сбила Боинг, а потом "наши вальнули Сушку Буком".

Как известно, 3 марта этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2016 года, погибло 289 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.

В сентябре 2016 года Объединенная следственная группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.