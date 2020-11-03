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06:54 03.11.2020

Завершено следствие по делу о растрате эксдолжностными лицами ВСУ 37 млн грн, выделенных на обустройство полигона"Широкий лан"

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Завершено следствие по делу о растрате эксдолжностными лицами ВСУ 37 млн грн, выделенных на обустройство полигона"Широкий лан"

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) принято решение о завершении досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, и открытие материалов по делу о растрате бывшими должностным лицам Вооруженных сил Украины и двумя представителями частного общества на более 37 млн грн при обустройстве военного полигона "Широкий лан", сообщили в пресс-службе САП.

"Материалы дела со 2 ноября открыты для подозреваемым и их защитников для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в ВАКС для рассмотрения", – сказано в сообщении на сайте САП в понедельник.

В САП напомнили, что в 2017-2018 годах начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ, начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ и начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ в сговоре с представителями частного общества, а именно его директором и бенефициарным владельцем, организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с.Ульяновка Николаевской области.

"Несмотря на то, что работы по обустройству полевого лагеря фактически не были выполнены, должностные лица ВСУ все же "помогли" в пересчете на счета компании средств. Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму свыше 37 млн грн, что подтверждается заключением Государственной аудиторской службы и проведенными по делу экспертизами", – сказано в сообщении.

Действия бывших служащих ВСУ и представителей частного общества квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах), ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

Теги: #всу #сап #следствие #растраты
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