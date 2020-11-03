Харьковчанин, организовавший сеть реализации суррогатного алкоголя, предстанет перед судом

Обвинительный акт в отношении жителя Харькова, подозреваемого в организации схемы по незаконному изготовлению, хранению и транспортировке фальсифицированных ликероводочных изделий, на территории региона, направлен в суд.

"Обвинительный акт в отношении правонарушителя по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров - ИФ) Уголовного кодекса Украины направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает штраф от 5 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, мужчина занимался сбытом фальсифицированных алкогольных напитков под видом известных брендов, при этом использовались поддельные акцизные марки.

В ходе специальной операции правоохранители провели 6 одновременных обысков в складских помещениях. В результате полицейские изъяли более 8 тыс.бутылок алкогольных напитков и спиртного, записи "черной" бухгалтерии, компьютерную технику и вырученные от незаконного бизнеса денежные средства в сумме более 275 тыс.грн.

Материалы досудебного расследования в отношении других участников схемы выделены в отдельное производство, в котором сейчас проводятся следственные действия.