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05:48 03.11.2020

Джихадисты причастны к атаке в Вене - SITE Intelligence Group

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Джихадисты причастны к атаке в Вене - SITE Intelligence Group

Портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов в интернете, заявил о причастности джихадистов к террористическим атакам в Вене.

По данным сайта, джихадисты заявляют, что нападение в Вене является "платой за участие Австрии в возглавляемой США коалиции" по борьбе с ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Как сообщалось, минимум 15 человек ранены и двое погибли в результате теракта (среди погибших один из нападавших), произошедшего в Вене в понедельник вечером накануне вступления в силу жестких общественных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Стрельба началась неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт, погиб как минимум один прохожий. Изначально считалось, что целью нападавших была синагога, но пока эти сообщения не подтверждены.

По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен. Нападавшие использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

Сообщается, что стрельба произошла в шести точках в первом районе города - Морцинплатц, Зальцгрис, Зайтенштеттенгассе, Грабен, Бауэрнмаркт и Фляйшмаркт.

В МВД Австрии также сообщили, что расширили зону поиска террористов, так как не исключают, что им удалось покинуть Вену.

Теги: #джихадисты #сша #австрия #атака
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