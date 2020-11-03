КГГА: Около четверти всех бездомных животных в приюте - бывшие домашние любимцы

В муниципальном приюте КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" в г.Бородянка (Киевская обл.) находятся 430 бездомных животных, четверть из которых были домашними любимцами, сообщает пресс-служба КГГА.

"В муниципальном приюте КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" в г.Бородянка Киевской области находятся 430 бездомных животных. Четверть из них - бывшие домашние любимцы, которые по определенным причинам и обстоятельствам оказались на улице. Поэтому одной из задач предприятия является информационная и правовая работа в вопросе ответственности людей, которые просто оставляют живых существ на улице", – цитирует и.о. директора коммунального предприятия Наталью Мазур сайт столичной мэрии в понедельник.

По ее словам нередко в приют попадают животные, хозяева которых умерли. "Но чаще всего люди оставляют животных, которых больше не могут или не хотят содержать. Причины таких поступков могут быть разные: внезапно обнаружена аллергия, нехватка времени, переезды, маленькие дети. Некоторые хозяева сразу обращаются к нам, но большинство просто оставляет животных на улице", - добавила Мазур.