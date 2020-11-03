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04:43 03.11.2020

На Киевщине задержан "вор в законе" по кличке "Магало"

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На Киевщине задержан "вор в законе" по кличке "Магало"

В Киевской области в загородном доме правоохранители задержали "вора в законе" по кличке "Магало" ранее осужденного за нападение на семью предпринимателя, сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"В субботу, 31 октября, "вора в законе" по кличке "Магало" правоохранители задержали в загородном доме Киевской области. Работники Государственной миграционной службы Украины относительно 46-летнего уроженца Грузии составили административный протокол по ст.203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Как отмечается, в июле 2020 решением суда "вору в законе" было отказано в приобретении гражданства Украины. "Понимая, что законных оснований находиться на территории страны у него нет и он может быть принудительно выдворен, принимал все возможные меры конспирации, чтобы не попасть в поле зрения полицейских", – отметили правоохранители.

46-летний уроженец Грузии помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Волынской области. Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы Украины.

В полиции также напомнили, что задержанный имеет криминальный опыт. Он и его подельник были осуждены за совершение на территории столичного региона вооруженного нападения на семью предпринимателя, во время которого они силой отобрали $150 тыс.

Теги: #киевская #вор #задержание
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