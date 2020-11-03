Во Франции зарегистрировали на 6 тыс. случаев заражения коронавирусом больше, чем накануне, умерли еще 416 человек

Во Франции за последние сутки выявили более 52,5 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают в понедельник французские СМИ.

Это выше, чем днем ранее, поскольку накануне сообщалось о 46 тыс. новых заболевших.

Кроме того, за последние сутки еще 416 человек скончались с коронавирусом во Франции, всего за время пандемии в стране умерло более 37,4 тыс. человек, у которых выявили COVID-19.

Всего во Франции за время пандемии выявили более 1,46 млн случаев заражения COVID-19.

Во Франции с 30 октября по 1 декабря ввели режим повсеместной изоляции. Работу продолжат заведения оптовой торговли, школы и дошкольные учреждения, учреждения внешкольных занятий, отели, все структуры здравоохранения, весь общественный транспорт.

Места религиозных культов остаются открытыми, но религиозные церемонии запрещаются за исключением похорон с участием не более 30 человек и бракосочетаний с шестью участниками церемонии. Магазины, которые торгуют не жизненно важными товарами, а также рестораны, кафе, бары закрыты. При этом заведения общепита могут торговать "на вынос".