Зеленский о законопроекте группы депутатов во главе с Разумковым: пока не знаю деталей, но разделением вопросов эту сложную проблему не решить

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что попытки народных депутатов альтернативными путями решить проблему после решения Конституционного суда по антикоррупционному законодательству не приведут к результату.

"Я еще не видел законопроект, который предлагают наши депутаты во главе со спикером Дмитрием Александровичем Разумковым. Я не знаю, не видел деталей, но я согласен с тем, что как бы не хотели те или иные депутаты Верховной Рады разделять эти вопросы, у них не выйдет решить этот сложный вопрос, эту проблему", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

По его мнению, это происходит, потому что "много людей, много мнений, но ответственность одна, и все боятся ответственности", а это "за полтора года впервые, когда нужно отвечать".

Зеленский отметил, что именно поэтому и обращался к депутатам от "Слуги народа". Он также добавил, что разговаривал и с другими фракциями Верховной Рады, но они говорят с ним "языком политиков, а не народных избранников".

В свою очередь глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин отметил, что просто изменениями в закон нельзя восстановить электронное декларирование.

"Это обман, потому что какие бы изменения в закон об электронном декларировании мы сейчас ни вернули, как, например, предлагает Разумков – восстановить предыдущую редакцию, этот состав Конституционного суда специально так выписал свое решение, чтобы едва ли не в автоматическом режиме "убить" любые правки и возвращение назад", - пояснил он.

Шабунин подчеркнул, что нельзя "обманывать общество тем, что разделить две проблемы: декларирование возобновить, а состав КС не остановить".

Как сообщалось, 2 ноября группа народных депутатов Украины во главе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали в парламенте законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины, которые ранее были признаны Конституционным судом Украины (КС) не соответствующими Основному закону

Инициаторами законопроекта №4304, кроме спикера, выступили более ста народных депутатов фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность", а также групп "За майбутне", "Довира" и внефракционных. Главным комитетом определен комитет по вопросам антикоррупционной политики.

Как отмечается в тексте законопроекта, он направлен на "устранение состояния правовой неопределенности в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией, возникший в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года №13-р/2020 по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса Украины, поскольку такое положение несовместимо с принципом верховенства права (ст.8 Конституции Украины)".