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02:11 03.11.2020

Зеленский считает, что Окружной админсуд Киева нужно "перезагрузить", но сначала нужно запустить работу ВККС

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Зеленский считает, что Окружной админсуд Киева нужно "перезагрузить", но сначала нужно запустить работу ВККС

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Окружной административный суд Киева нужно "перезагрузить", но сначала нужно запустить работу Высшей квалификационной комиссии судей.

      "Я действительно считаю, что должна быть перезагрузка ОАСК. Но мы говорили со специалистами, и если сейчас каким-то образом "убрать" состав ОАСК или полностью нивелировать их работу, то у нас будут проблемы с тем, что Высшая квалификационная комиссия не запущена, а она должна выбирать судей. Поэтому нужно сначала разобраться с вопросом ВККС, а потом уже говорить об ОАСКе", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

      Как сообщалось, 26 октября электронная петиция "О ликвидации Окружного административного суда г. Киева" от 30 июля набрала необходимые 25 тыс. голосов на сайте главы государства для ее рассмотрения. Зеленского призвали безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК.

      Инициатор петиции призвал президента ликвидировать ОАСК в связи с "полной потерей авторитета Окружным административным судом Киева, в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины в июле 2019 года и в июле 2020 года записей разговоров руководства этого суда, которые свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений".

      28 октября президент Зеленский по результатам рассмотрения петиции предложил начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы "решить вопрос Окружного административного суда города Киева (ОАСК) и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации".

      В сентябре глава Высшего совета правосудия (ВСП) Андрей Овсиенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил о критической ситуации с судейскими кадрами в Украине, и что он рассчитывает на скорейшее принятие законодательных изменений, которые позволят возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей.

      9 октября стало известно, что Комиссия Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) утвердила свое заключение по законопроекту №3711 о судоустройстве, высказав ряд критических замечаний к новому порядку формирования ВККС и отметив важность скорейшего решения проблемы добропорядочности членов ВСП.

      Законопроект, внесенный в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским в июне 2020 года, в июле одобрили в парламентском комитете по вопросам правовой политики, а затем спикер парламента Дмитрий Разумков официально обратился к Венецианской комиссии с просьбой его оценки.

Теги: #зеленский #вккс #суды
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