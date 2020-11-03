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02:02 03.11.2020

Зеленский выразил поддержку Австрии и пострадавшим в результате нападения на синагогу в Вене

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Зеленский выразил поддержку Австрии и пострадавшим в результате нападения на синагогу в Вене

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку Австрию и пострадавшим в результате нападения на синагогу в Вене.

      "В этот час испытаний Украина с Австрией. Сочувствую пострадавшим в результате ужасной террористической атаки в Вене", - написал он в своем Twitter.

      Вечером 2 ноября, по информации СМИ, в результате стрельбы у синагоги в Вене погибли семь человек. Двое неизвестных напали на синагогу близ площади Шведенплатц. По данным газеты Kurier, в числе погибших полицейский, четыре человека получили тяжелые ранения.

Теги: #австрия #поддержка
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