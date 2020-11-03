Больницы для больных COVID-19 в Донецкой области заполнены более чем на 50%

Заполненность коек в больницах, определенных для профильной госпитализации пациентов с СОVID-19 по Донецкой области составляет от 65 до 75%, сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

"Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для профильной госпитализации пациентов с СОVID-19 в Донецкой области составляет от 65 до 75%. Это общее количество коек. Некоторые больницы заполнены больше, некоторые - меньше, но все больницы заполнены более 50%", – цитирует пресс-служба заместителя начальника управления - начальника отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения ОГА Александра Педенко.

Он также добавил, что все больницы, которые оказывают медицинскую помощь больным с COVID-19, кроме баллонного кислорода обеспечены кислородными концентраторами.

"Если есть задержка с поставкой баллонного кислорода, есть кислородные концентраторы, которые предоставляют возможность бесперебойного предоставления кислорода больным", - подчеркнул Педенко.

В ОГА напомнили, что всего с начала пандемии в Донецкой области на COVID-19 заболели 11 234 человек, среди них 4 364 пациента выздоровели, еще 6 743 - продолжают лечение. 127 случаев коронавирусной болезни завершились летально.