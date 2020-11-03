Зеленский: КС дал три месяца на исправление закона о НАБУ, понимая, что для изменений в Конституцию нужны две сессии Рады

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Конституционный суд дал три месяца на исправление закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины, понимая, что для внесения изменений в Конституцию нужны две сессии Верховной Рады, и это можно будет сделать только весной 2021 года.

"И Конституционный суд говорит, и антикоррупционный комитет, и руководители антикоррупционных органов говорят, что да, назначать (директора НАБУ – ИФ) должен президент, но это не предусмотрено Конституцией Украины, поэтому давайте изменения в Конституцию. А зачем тогда они нам предоставили всего три месяца, если все понимают: чтобы пройти изменения в Конституцию, нужны две сессии (парламента – ИФ)? Это говорит о том, что в лучшем случае мы можем это сделать весной (2021 года – ИФ)", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Зеленский убежден, что никто не хочет никаких изменений и никаких наработок. "Поэтому я считаю: заморозить деятельность в том составе, в котором сейчас есть Конституционный суд, а потом давайте всё исправлять", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Большая палата Конституционного суда Украины на заседании 16 сентября признала не соответствующими Конституции Украины ряд положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

В частности, признано не соответствующим Конституции наделение президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать и увольнять директора НАБУ, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на директора НАБУ.

Положения закона, признанные неконституционными, потеряют силу через три месяца после принятия судом решения. Верховная Рада должна неотложно привести положения законодательства Украины в соответствие с решением КС.