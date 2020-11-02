События

23:43 02.11.2020

Зеленский считает, что судьи КС, которые не поддержали скандальное решение от 27 октября, могли бы вновь стать судьями КС

1 мин читать
Зеленский считает, что судьи КС, которые не поддержали скандальное решение от 27 октября, могли бы вновь стать судьями КС

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что судьи нынешнего состава Конституционного суда Украины, которые не поддержали вызвавшее резонанс решение от 27 октября, касающееся антикоррупционной инфраструктуры государства, могли бы вновь стать судьями обновленного КС, но сначала они должны подать в отставку.

      "Они (судьи КС – ИФ) должны сделать выводы и уйти в отставку. Я считаю, что это наиболее либеральный путь. Более того, там есть судьи, которые не поддерживали это решение. Я считаю, что даже они должны уйти в отставку. Тогда у них есть честный, справедливый шанс стать судьей Конституционного суда в обновленном составе. И это будет справедливо, все это примут, общество будет поддерживать это решение", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Теги: #судьи #зеленский #ксу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:07 02.11.2020
Зеленский: я никого из судей КС полтора года не знал и не общался с ними, поэтому какая может быть узурпация власти

Зеленский: я никого из судей КС полтора года не знал и не общался с ними, поэтому какая может быть узурпация власти

22:45 02.11.2020
Зеленский: после решения КС мы получили сигналы, что можем остаться без поддержки МВФ и других партнеров в условиях кризиса

Зеленский: после решения КС мы получили сигналы, что можем остаться без поддержки МВФ и других партнеров в условиях кризиса

22:24 02.11.2020
Зеленский предлагает главе КС Тупицкому самому подать в отставку

Зеленский предлагает главе КС Тупицкому самому подать в отставку

22:05 02.11.2020
Зеленский не исключает роспуска Верховной Рады, если будет "политический коллапс" и не будет поддержки в парламенте

Зеленский не исключает роспуска Верховной Рады, если будет "политический коллапс" и не будет поддержки в парламенте

21:04 02.11.2020
Зеленский призвал фракцию "Слуга народа" поддержать законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава КС

Зеленский призвал фракцию "Слуга народа" поддержать законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава КС

20:41 02.11.2020
Зеленский говорил на фракции "Слуги народа", что законопроект по КС содержит риски, но это единственное приемлемое решение - советник главы ОП

Зеленский говорил на фракции "Слуги народа", что законопроект по КС содержит риски, но это единственное приемлемое решение - советник главы ОП

18:04 02.11.2020
Кравчук: у президента Зеленского есть план "Б" по Донбассу

Кравчук: у президента Зеленского есть план "Б" по Донбассу

16:51 02.11.2020
Результаты анонсированного Зеленским аудита государства будут представлены на этой неделе – Стефанчук

Результаты анонсированного Зеленским аудита государства будут представлены на этой неделе – Стефанчук

16:48 02.11.2020
Глава МИД Франции выразил поддержку решимости Зеленского в преодолении кризиса, вызванного решением КС

Глава МИД Франции выразил поддержку решимости Зеленского в преодолении кризиса, вызванного решением КС

13:52 02.11.2020
Зеленский призвал фракцию "Слуга народа" "обязательно" принять "жесткие" решения по КС

Зеленский призвал фракцию "Слуга народа" "обязательно" принять "жесткие" решения по КС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предлагает главе КС Тупицкому самому подать в отставку

ВАКС закрыл первое дело о недостоверном декларировании после решения КС

Глава фракции "Слуга народа" встретился с главой КС - СМИ

КС не вынес решения по толкованию норм Конституции о земле, рассмотрение продолжится на следующем заседании - источник

Полиция Киева задержала мужчину, который угрожал взорвать кафе в центре столицы - Крищенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Ермак: никакой частичной или полной отмены законов, заставляющих чиновников декларировать доходы, не будет

В Италии вновь выявили более 20 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки, 233 пациента скончались

Прокурор из Сум с семьей погибли в результате ДТП в Лохвице

Семь человек погибли в результате стрельбы у синагоги в Вене

Кулеба пообещал решить вопрос с недопуском украинцев в Беларусь для трансплантации

Более 55 тыс. случаев заражения COVID-19 выявили в Испании за три дня

Дело водителя, по вине которого в ДТП в Харьковской области погибли 5 человек, передано в суд - полиция

ВАКС закрыл первое дело о недостоверном декларировании после решения КС

В Черниговской области в результате ДТП с участием руководителя одной из местных прокуратур погибли два человека

Второй тур выборов мэра Краматорска назначен на 15 ноября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА