Зеленский считает, что судьи КС, которые не поддержали скандальное решение от 27 октября, могли бы вновь стать судьями КС

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что судьи нынешнего состава Конституционного суда Украины, которые не поддержали вызвавшее резонанс решение от 27 октября, касающееся антикоррупционной инфраструктуры государства, могли бы вновь стать судьями обновленного КС, но сначала они должны подать в отставку.

"Они (судьи КС – ИФ) должны сделать выводы и уйти в отставку. Я считаю, что это наиболее либеральный путь. Более того, там есть судьи, которые не поддерживали это решение. Я считаю, что даже они должны уйти в отставку. Тогда у них есть честный, справедливый шанс стать судьей Конституционного суда в обновленном составе. И это будет справедливо, все это примут, общество будет поддерживать это решение", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.