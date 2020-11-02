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23:38 02.11.2020

В Италии вновь выявили более 20 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки, 233 пациента скончались

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В Италии вновь выявили более 20 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки, 233 пациента скончались

Врачи в Италии за сутки зафиксировали 22 253 новых случая заражения коронавирусом, сообщают в понедельник местные власти.

Кроме того, в итальянских больницах скончались еще 233 пациента с коронавирусом.

Итальянские СМИ отмечают, что в воскресенье поступали данные о почти 30 тыс. заразившихся. Однако снижение этого показателя в понедельник очень во много связано с тем, что в стране провели почти на 50 тыс. меньше тестов на коронавирус, чем днем ранее. В среднем в Италии положительными в последние дни оказываются около 16% тестов.

Больше всего случаев заражения фиксируют в областях Ломбардия, Кампания, Тоскана и Пьемонт.

Итальянские власти недавно ввели серию жестких ограничений на общественную жизнь, чтобы попытаться замедлить распространение заболевания.

Теги: #данные #италия #коронавирус
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