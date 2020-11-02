Зеленский: я никого из судей КС полтора года не знал и не общался с ними, поэтому какая может быть узурпация власти

Президент Украины Владимир Зеленский отвергает критику в якобы попытках узурпации власти в связи с законопроектом по прекращении полномочий нынешнего состава Конституционного суда Украины.

"Что касается узурпации власти, то я никого из этих судей полтора года не знал, не видел, я не знал их фамилий, не общался с ними. Я общался только с главой Конституционного суда, которому сказал, что есть "красные линии" для украинского общества, если "мы не хотим вернуться из-за ваших решения на 10 лет назад в прошлое". Это Высший антикоррупционный суд, это земельная реформа, банковская реформа, это наши обязательства перед Украиной, нашим обществом, то, что я обещал как президент, и обещала наша партия", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Зеленский указал, что уважает Конституционный суд как институт, но у него много вопросов, как и у экспертов, и у украинского общества к нынешнему составу КС.

"Поэтому когда мы говорим о перезагрузке, мы говорим о добропорядочности судей. Чтобы они защищали Украину, каждого гражданина, Конституцию, и не покупали землю в Крыму, а потом ее еще и не декларировали", - подчеркнул он.