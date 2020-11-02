События

22:57 02.11.2020

Кулеба пообещал решить вопрос с недопуском украинцев в Беларусь для трансплантации

1 мин читать
Кулеба пообещал решить вопрос с недопуском украинцев в Беларусь для трансплантации

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил выяснить информацию про недопуск в Беларусь украинцев, которые оплатили трансплантацию в белорусских больницах.

"Я уже поручил нашему посольству в Беларуси выяснить все обстоятельства ситуации и максимально способствовать ее решению", - написал Кулеба в своем аккаунте на Твиттер в понедельник вечером.

Министр посоветовал гражданам при возникновении проблем с въездом для лечения обращаться в посольство Украины в Беларуси.

"Мы приложим все усилия, чтобы решить проблему", - добавил Кулеба.

Теги: #допуск #трансплантация #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:09 02.11.2020
В Минске задержали администратора телеграм-чата, призывавшего к блокировке дорог

В Минске задержали администратора телеграм-чата, призывавшего к блокировке дорог

08:13 02.11.2020
Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 300 человек

Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 300 человек

18:33 01.11.2020
Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек – правозащитники

Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек – правозащитники

16:48 31.10.2020
В Минске начались задержания на оппозиционном марше женщин и инвалидов

В Минске начались задержания на оппозиционном марше женщин и инвалидов

16:26 31.10.2020
Беларусь с 1 ноября закрывает границу на въезд для иностранцев

Беларусь с 1 ноября закрывает границу на въезд для иностранцев

16:12 31.10.2020
На белорусско-украинской границе задержали группу анархистов – госпогранкомитет Беларуси

На белорусско-украинской границе задержали группу анархистов – госпогранкомитет Беларуси

13:47 31.10.2020
В Беларуси задержали минчанку за ведение телеграм-канала для водителей, ресурс хотят признать экстремистским

В Беларуси задержали минчанку за ведение телеграм-канала для водителей, ресурс хотят признать экстремистским

15:41 30.10.2020
РФ пытается переложить на Украину ответственность за собственную подрывную деятельность в Беларуси - замглавы МИД

РФ пытается переложить на Украину ответственность за собственную подрывную деятельность в Беларуси - замглавы МИД

23:23 29.10.2020
Премьер Польши призвал к прекращению акций протеста из-за ситуации с COVID-19

Премьер Польши призвал к прекращению акций протеста из-за ситуации с COVID-19

21:50 29.10.2020
МИД Украины рекомендует украинцам, планирующим посещение Беларуси, следить за обновлением информации на сайте министерства

МИД Украины рекомендует украинцам, планирующим посещение Беларуси, следить за обновлением информации на сайте министерства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предлагает главе КС Тупицкому самому подать в отставку

ВАКС закрыл первое дело о недостоверном декларировании после решения КС

Глава фракции "Слуга народа" встретился с главой КС - СМИ

КС не вынес решения по толкованию норм Конституции о земле, рассмотрение продолжится на следующем заседании - источник

Полиция Киева задержала мужчину, который угрожал взорвать кафе в центре столицы - Крищенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Ермак: никакой частичной или полной отмены законов, заставляющих чиновников декларировать доходы, не будет

Зеленский считает, что судьи КС, которые не поддержали скандальное решение от 27 октября, могли бы вновь стать судьями КС

В Италии вновь выявили более 20 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки, 233 пациента скончались

Прокурор из Сум с семьей погибли в результате ДТП в Лохвице

Зеленский: я никого из судей КС полтора года не знал и не общался с ними, поэтому какая может быть узурпация власти

Семь человек погибли в результате стрельбы у синагоги в Вене

Зеленский: после решения КС мы получили сигналы, что можем остаться без поддержки МВФ и других партнеров в условиях кризиса

Зеленский предлагает главе КС Тупицкому самому подать в отставку

Зеленский не исключает роспуска Верховной Рады, если будет "политический коллапс" и не будет поддержки в парламенте

Более 55 тыс. случаев заражения COVID-19 выявили в Испании за три дня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА