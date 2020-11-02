Кулеба пообещал решить вопрос с недопуском украинцев в Беларусь для трансплантации

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил выяснить информацию про недопуск в Беларусь украинцев, которые оплатили трансплантацию в белорусских больницах.

"Я уже поручил нашему посольству в Беларуси выяснить все обстоятельства ситуации и максимально способствовать ее решению", - написал Кулеба в своем аккаунте на Твиттер в понедельник вечером.

Министр посоветовал гражданам при возникновении проблем с въездом для лечения обращаться в посольство Украины в Беларуси.

"Мы приложим все усилия, чтобы решить проблему", - добавил Кулеба.