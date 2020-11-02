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22:45 02.11.2020

Зеленский: после решения КС мы получили сигналы, что можем остаться без поддержки МВФ и других партнеров в условиях кризиса

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Зеленский: после решения КС мы получили сигналы, что можем остаться без поддержки МВФ и других партнеров в условиях кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что после решения Конституционного суда по антикоррупционной инфраструктуре Украина может остаться без поддержки МВФ и других западных партнеров в условиях экономического кризиса.

      "После их решения мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров, от Международного валютного фонда, что никакого сотрудничества быть не может, никакой миссии можете не ждать. А я не хочу скрывать от нашего общества, что у нас есть дырка в бюджете, о которой мы все можем говорить, из-за мирового кризиса, из-за кризиса в украинской экономике, кризиса, связанного с COVID, поэтому нам нужна помощь наших партнеров", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

      Зеленский отметил, что аналогичные сигналы были получены от Всемирного банка, ЕБРР, от всех послов "Большой семерки".

Теги: #ксу #мвф
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