События

20:45 02.11.2020

Дело водителя, по вине которого в ДТП в Харьковской области погибли 5 человек, передано в суд - полиция

1 мин читать
Дело водителя, по вине которого в ДТП в Харьковской области погибли 5 человек, передано в суд - полиция

Обвинительный акт в отношении 35-летнего водителя, подозреваемого в ДТП на трассе Киев-Харьков-Довжанский, в результате которого погибли 5 человек, направлен в суд.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчине инкриминируется ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.

35-летнему водителю одного из транспортных средств сообщено о подозрении в совершении преступления. Обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщалось, 5 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский в г.Изюм Харьковской области в результате столкновения автомобилей ВАЗ-21091 и Daewoo Nubira погибли 5 человек - 42-летний водитель ВАЗа и два его пассажира (43 и 41 лет), а также два пассажира Daewoo Nubira.

Теги: #дтп #суд #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:28 02.11.2020
В Черниговской области в результате ДТП с участием руководителя одной из местных прокуратур погибли два человека

В Черниговской области в результате ДТП с участием руководителя одной из местных прокуратур погибли два человека

15:58 01.11.2020
Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в ресторане в центре Харькова

Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в ресторане в центре Харькова

17:49 31.10.2020
Дело майора, подозреваемого в совершении наезда на курсанток военной медакадемии, передано в суд – военная прокуратура

Дело майора, подозреваемого в совершении наезда на курсанток военной медакадемии, передано в суд – военная прокуратура

16:26 31.10.2020
Виновника смертельного ДТП на Крещатике отправили под домашний арест - прокуратура

Виновника смертельного ДТП на Крещатике отправили под домашний арест - прокуратура

07:45 31.10.2020
Виновнику смертельного ДТП на Крещатике сообщили о подозрении

Виновнику смертельного ДТП на Крещатике сообщили о подозрении

22:17 30.10.2020
Одесский окружной админсуд обязал ТИК признать выборы в Каролино-Бугазской громаде несостоявшимися и объявить повторные

Одесский окружной админсуд обязал ТИК признать выборы в Каролино-Бугазской громаде несостоявшимися и объявить повторные

18:57 30.10.2020
Виновник смертельного ДТП на Крещатике утверждает, что потерял сознание и утратил контроль над управлением автомобилем - Геращенко

Виновник смертельного ДТП на Крещатике утверждает, что потерял сознание и утратил контроль над управлением автомобилем - Геращенко

18:03 30.10.2020
Движение на столичном Крещатике вблизи Майдана Независимости временно ограничено из-за ДТП - КГГА

Движение на столичном Крещатике вблизи Майдана Независимости временно ограничено из-за ДТП - КГГА

17:41 30.10.2020
В Киеве на Крещатике автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, два человека погибли - полиция (видео)

В Киеве на Крещатике автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, два человека погибли - полиция (видео)

13:52 30.10.2020
Полиция расследует пропажу протоколов подсчета голосов и постановления УИК в Харькове

Полиция расследует пропажу протоколов подсчета голосов и постановления УИК в Харькове

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС закрыл первое дело о недостоверном декларировании после решения КС

Глава фракции "Слуга народа" встретился с главой КС - СМИ

КС не вынес решения по толкованию норм Конституции о земле, рассмотрение продолжится на следующем заседании - источник

Полиция Киева задержала мужчину, который угрожал взорвать кафе в центре столицы - Крищенко

Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС закрыл первое дело о недостоверном декларировании после решения КС

Второй тур выборов мэра Краматорска назначен на 15 ноября

Байден вместе с внуками отправился на митинг в Огайо, Трамп направляется в Северную Каролину

В Минске задержали администратора телеграм-чата, призывавшего к блокировке дорог

Глава фракции "Слуга народа" встретился с главой КС - СМИ

На всех КПВВ планируют создать универсальные сервисные хабы - Минреинтеграции

КС не вынес решения по толкованию норм Конституции о земле, рассмотрение продолжится на следующем заседании - источник

Полиция Киева задержала мужчину, который угрожал взорвать кафе в центре столицы - Крищенко

Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

Защита Порошенко намерена подать в суд на и.о. директора ГБР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА