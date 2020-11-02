Дело водителя, по вине которого в ДТП в Харьковской области погибли 5 человек, передано в суд - полиция

Обвинительный акт в отношении 35-летнего водителя, подозреваемого в ДТП на трассе Киев-Харьков-Довжанский, в результате которого погибли 5 человек, направлен в суд.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчине инкриминируется ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.

35-летнему водителю одного из транспортных средств сообщено о подозрении в совершении преступления. Обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщалось, 5 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский в г.Изюм Харьковской области в результате столкновения автомобилей ВАЗ-21091 и Daewoo Nubira погибли 5 человек - 42-летний водитель ВАЗа и два его пассажира (43 и 41 лет), а также два пассажира Daewoo Nubira.